MON CRIME Espace culturel Robert-Doisneau, 5 avril 2023, Meudon. MON CRIME 5 – 9 avril Espace culturel Robert-Doisneau Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite de gloire et de succès. Jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour. CINÉ-THÉ VENDREDI 7 – 15H

MERCREDI 5 – 20H30

VENDREDI 7 – 20H30

DIMANCHE 9 – 17H

Espace Robert-Doisneau AD Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

