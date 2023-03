WOMEN TALKING Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Un groupe de femmes mennonites dans une colonie religieuse isolée, se rassemblent pour lutter et concilier leur foi avec une série d'agressions sexuelles systémiques, commises par les hommes de la colonie. Oscar du meilleur scénario adapté. OSCARS 2023

MERCREDI 5 – 17H

SAMEDI 8 – 20H30

2023-04-05T17:00:00+02:00 – 2023-04-05T18:45:00+02:00

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-08T22:15:00+02:00

