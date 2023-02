EMPIRE OF LIGHT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

EMPIRE OF LIGHT Espace culturel Robert-Doisneau, 4 avril 2023, Meudon. EMPIRE OF LIGHT Mardi 4 avril, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau Drame de Sam Mendes Avec Olivia Colman… Grande-Bretagne – 2023 – 1H59 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe… MARDI 4 – 14H30

Espace Robert-Doisneau VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T14:30:00+02:00

2023-04-04T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

EMPIRE OF LIGHT Espace culturel Robert-Doisneau 2023-04-04 was last modified: by EMPIRE OF LIGHT Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 4 avril 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine