THE LOST KING

L'extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d'histoire à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l'incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l'un des monarques les plus controversés de l'histoire.

MERCREDI 26 – 20H30

VENDREDI 28 – 20H30

MARDI 2 – 17H

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360 Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T17:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:50:00+02:00

