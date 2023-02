THE SON Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

THE SON Espace culturel Robert-Doisneau, 29 mars 2023, Meudon. THE SON 29 et 30 mars Espace culturel Robert-Doisneau Drame de Florian Zeller Avec Hugh Jackman… États-Unis – 2023 – 2H03 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France À 17 ans, Nicholas semble en pleine dérive. Il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau-né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils. MERCREDI 29 – 16H30

