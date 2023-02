INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS Espace culturel Robert-Doisneau, 22 mars 2023, Meudon. INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS Mercredi 22 mars, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau Animation – France – 2023 – 1H10 – +10 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. MERCREDI 22 – 14H30

Espace Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:30:00+01:00

2023-03-22T15:40:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS Espace culturel Robert-Doisneau 2023-03-22 was last modified: by INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 22 mars 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine