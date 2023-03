La fête du court métrage Espace culturel Robert-Doisneau, 18 mars 2023, Meudon.

La fête du court métrage Samedi 18 mars, 19h00 Espace culturel Robert-Doisneau Projection des courts métrages et la rencontre : Entrée libre et gratuite | Projection du long métrage Jumeaux mais pas trop : Tarifs cinéma habituels

La ville de Meudon et l’association Meudon 7e art sont heureuses de s’associer pour participer à LA FETE DU COURT METRAGE

Samedi 18 mars à partir de 19h

à l’Espace Culturel Robert Doisneau

sur le thème « DU COURT AU LONG »

Projections de courts métrages de Wilfried Méance et Olivier Ducray

et de leur premier long métrage JUMEAUX MAIS PAS TROP

La projection de JUMEAUX MAIS PAS TROP sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Wilfried Méance et Olivier Ducray et les comédiens Bertrand Usclat, Pauline Clément (sous réserve) et Ahmed Sylla (sous réserve).

LES COURTS METRAGES

Nous avons sélectionné cinq comédies aux univers variés et récompensées dans de nombreux festivals, dans lesquelles vous retrouverez de célèbres et talentueux comédiens.

LE GRAND MOMENT DE SOLITUDE (8 min) de Wilfried Méance, LE PROBLEME C’EST QUE… (9 min) de Wilfried Méance, DEAL (9 min) de Wilfried Méance, LA TETE DE L’EMPLOI (8 min) de Wilfried Méance, MON P’TIT BERNARD (11 min) de Wilfried Méance et Olivier Ducray.

LE LONG METRAGE

JUMEAUX MAIS PAS TROP

2022 • Fiction • 1h38

Comédie de Wilfried Méance et Olivier Ducray

Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre… Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne.

Programme

19h Projection des COURTS METRAGES (entrée libre)

19h45 Entracte – Petite restauration possible sur place

20h30 Projection de JUMEAUX MAIS PAS TROP (entrée payante)

22h10 Rencontre (entrée libre)

Informations sur www.festivalmeudon.org

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-03-18T19:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:00:00+01:00

