First Lego League Samedi 11 mars, 12h00 Espace culturel Robert Doisneau

Entrée libre

Assistez à la finale régionale de la First Lego League et participez à des ateliers pour découvrir la robotique et le numérique !

Espace culturel Robert Doisneau 16 avenue du maréchal de lattre de tassigny, meudon Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

La First Lego League est une compétition internationale ayant pour but de susciter l’intérêt des jeunes filles et garçons pour les sciences et la technologie. Elle regroupe plus de 200 000 participants à travers 60 pays et a choisi cette année, le thème “Power”.

Assistez aux épreuves des différentes équipes et participez à de nombreuses animations autour de la robotique et du numérique comme une initiation au drône ou un tour du monde en réalité virtuelle !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T12:00:00+01:00

2023-03-11T18:30:00+01:00