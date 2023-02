EN CORPS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

EN CORPS Espace culturel Robert-Doisneau, 1 mars 2023, Meudon. EN CORPS Mercredi 1 mars, 20h30 Espace culturel Robert-Doisneau Comédie dramatique de Cédric Klapisch Avec Marion Barbeau… France – 2022 – 1H58 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée. Elise va devoir apprendre à se réparer, entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs. REPRISE CÉSARS 2023

(Re)découvrez les 6 films nommés dans les catégories Meilleur film et/ou Meilleure réalisation. MERCREDI 1er – 20H30

Espace Robert-Doisneau AD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T20:30:00+01:00

2023-03-01T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

EN CORPS Espace culturel Robert-Doisneau 2023-03-01 was last modified: by EN CORPS Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 1 mars 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine