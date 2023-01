UN PETIT MIRACLE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

UN PETIT MIRACLE Espace culturel Robert-Doisneau, 22 février 2023, Meudon. UN PETIT MIRACLE 22 – 28 février Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE DE SOPHIE BOUDRE AVEC ALICE POL… FRANCE – 2023 – 1H32 – AUDIO-DESCRIPTION Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. MERCREDI 22 – 20H30

SAMEDI 25 – 20H30

DIMANCHE 26 – 17H

MARDI 28 – 20H30

Espace Robert-Doisneau AD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T20:30:00+01:00

2023-02-28T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

UN PETIT MIRACLE Espace culturel Robert-Doisneau 2023-02-22 was last modified: by UN PETIT MIRACLE Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 22 février 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine