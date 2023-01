ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU Espace culturel Robert-Doisneau, 22 février 2023, Meudon. ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 22 – 28 février Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE DE GUILLAUME CANET AVEC GILLES LELLOUCHE… FRANCE – 2023 – 1H54 – AUDIO-DESCRIPTION Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix MERCREDI 22 – 14H

VENDREDI 24 – 20H30

DIMANCHE 26 – 14H30

MARDI 28 – 16H30

