16 ANS Espace culturel Robert-Doisneau, 8 février 2023, Meudon. 16 ANS Mercredi 8 février, 20h30 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE PHILIPPE LIORET AVEC SABRINA LEVOYE… FRANCE – 2023 – 1H34 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. MERCREDI 8 – 17H Espace Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T20:30:00+01:00

2023-02-08T22:05:00+01:00

