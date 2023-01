L’IMMENSITA Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L’IMMENSITA Espace culturel Robert-Doisneau, 5 février 2023, Meudon. L’IMMENSITA 5 et 8 février Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE EMANUELE CRIALESE AVEC PENELOPE CRUZ… ITALIE – 2023 – 1H37 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Rome, 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses 3 enfants, en particulier avec l’aînée, née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va leur transmettre le goût de la liberté. DIMANCHE 5 – 14H30 MARDI 7 – 20H30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T14:30:00+01:00

2023-02-08T22:10:00+01:00

