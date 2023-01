LES SURVIVANTS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LES SURVIVANTS Espace culturel Robert-Doisneau, 1 février 2023, Meudon. LES SURVIVANTS 1 et 5 février Espace culturel Robert-Doisneau THRILLER DE GUILLAUME RENUSSON AVEC DENIS MÉNOCHET… FRANCE – 2023 – 1H34 – AUDIO-DESCRIPTION Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. MERCREDI 1ER – 20H30

DIMANCHE 5 – 17H

Espace Robert-Doisneau AD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T20:30:00+01:00

2023-02-05T18:35:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LES SURVIVANTS Espace culturel Robert-Doisneau 2023-02-01 was last modified: by LES SURVIVANTS Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 1 février 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine