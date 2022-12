TIRAILLEURS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

TIRAILLEURS Espace culturel Robert-Doisneau, 25 janvier 2023, Meudon. TIRAILLEURS 25 – 31 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE MATHIEU VADEPIED AVEC OMAR SY… FRANCE – 2023 – 1H40 – AUDIO-DESCRIPTION Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France 1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf. MERCREDI 25 – 20H30

JEUDI 25 – 20H30

VENDREDI 27-15H CINE-THE

MARDI 31 – 20H30

Espace Robert-Doisneau AD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:30:00+01:00

2023-01-31T22:10:00+01:00

