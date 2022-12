VIVRE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

VIVRE Espace culturel Robert-Doisneau, 25 janvier 2023, Meudon. VIVRE 25 et 27 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE OLIVER HERMANUS AVEC BILL NIGHY… GRANDE-BRETAGNE – 2022 – 1H42 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France 1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie. MERCREDI 25 – 14H30

VENDREDI 27 – 20H30

Espace Robert-Doisneau VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T14:30:00+01:00

2023-01-27T22:12:00+01:00

