LE TOURBILLON DE LA VIE Espace culturel Robert-Doisneau, 18 janvier 2023, Meudon. LE TOURBILLON DE LA VIE 18 – 24 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE OLIVIER TREINER AVEC LOU DE LAÂGE… FRANCE – 2022 – 2H – AUDIO-DESCRIPTION Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? MERCREDI 18 – 20H30

