CARAVAGE

BIOPIC HISTORIQUE DE MICHELE PLACIDO AVEC RICCARDO SCARMACIO… ITALIE – 2022 – 1H58 – VOST

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s'est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d'obtenir la grâce de l'Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l'Ombre, une enquête sur le peintre dont l'art est jugé subversif et contraire à la morale de l'église.

AUTOUR DE L'ITALIE
MERCREDI 18 – 17H

JEUDI 19 – 20H30

Espace Robert-Doisneau – VOST

2023-01-18T17:00:00+01:00

2023-01-19T22:28:00+01:00

