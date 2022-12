AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU Espace culturel Robert-Doisneau, 14 janvier 2023, Meudon. AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU 14 et 15 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau SCIENCE-FICTION DE JAMES CAMERON AVEC SAM WORTHINGTON… ETATS-UNIS – 2022 – 3H12 – VOST – 3D Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans AVATAR, le film raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

« AVATAR : LA VOIE DE L’EAU contient plusieurs séquences avec des lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l’épilepsie photosensible ou ayant d’autres photosensibilités. »

SAMEDI 14 – 20H

DIMANCHE 15 – 14H30

Espace Robert-Doisneau VOST 3D

