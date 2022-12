JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE Espace culturel Robert-Doisneau, 5 janvier 2023, Meudon. JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE Jeudi 5 janvier 2023, 14h15 Espace culturel Robert-Doisneau

Séance gratuite sur inscription dans le cadre de la saison de l’Université Auguste-Rodin

DOCUMENTAIRE DE BRIGITTE CHEVET – FRANCE – 2021 – 0H52 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve du lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique, Jean Jouzel n’a cessé de ferrailler contre les climato-sceptiques et de presser les responsables politiques à s’engager pour le climat. JEUDI DU CNRS

JEUDI 5 – 14H15

Espace Robert-Doisneau Projection suivie d’une rencontre avec Jean Jouzel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T14:15:00+01:00

2023-01-05T16:07:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE Espace culturel Robert-Doisneau 2023-01-05 was last modified: by JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 5 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine