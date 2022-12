LES PIRES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES PIRES Espace culturel Robert-Doisneau, 4 janvier 2023, Meudon. LES PIRES 4 – 8 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE DRAMATIQUE DE LISE AKOKA ET ROMANE GUERET AVEC MALLORY WANECQUE… FRANCE – 2022 – 1H39 – AD Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne: pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Prix Un Certain Regard / Cannes 2022 MERCREDI 4 – 20H30

CINÉ-THÉ JEUDI 6 – 15H

DIMANCHE 8 – 17H

2023-01-04T20:30:00+01:00

2023-01-08T18:39:00+01:00

