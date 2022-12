LES BONNES ÉTOILES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES BONNES ÉTOILES Espace culturel Robert-Doisneau, 4 janvier 2023, Meudon. LES BONNES ÉTOILES 4 – 7 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE HIROKAZU KORE-EDA AVEC SONG KANG-HO… JAPON / CORÉE – 2022 – 2H09 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Prix d’interprétation masculine / Cannes 2022 MERCREDI 4 – 16H30

VENDREDI 6 – 20H30

SAMEDI 7 – 14H30

Espace Robert-Doisneau VOST

