NOS FRANGINS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

NOS FRANGINS Espace culturel Robert-Doisneau, 29 décembre 2022, Meudon. NOS FRANGINS 29 décembre 2022 – 3 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau BIOPIC / DRAME DE RACHID BOUCHAREB AVEC REDA KATEB… FRANCE – 2022 – 1H32 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

Cannes 2022. JEUDI 29 – 14H30

VENDREDI 30 – 20H30

MARDI 3 – 14H30

Espace Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-29T14:30:00+01:00

2023-01-03T16:02:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

NOS FRANGINS Espace culturel Robert-Doisneau 2022-12-29 was last modified: by NOS FRANGINS Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 29 décembre 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine