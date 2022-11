MAESTRO(S) Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

MAESTRO(S) Espace culturel Robert-Doisneau, 28 décembre 2022, Meudon. MAESTRO(S) 28 décembre 2022 – 3 janvier 2023 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME DE BRUNO CHICHE AVEC YVAN ATTAL, PIERRE ARDITI… FRANCE – 2022 – 1H27 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan… MERCREDI 28 – 17H

JEUDI 29 – 20H30

VENDREDI 30 – 17H

MARDI 3 – 20H30

Espace Robert-Doisneau

