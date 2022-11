PADDINGTON Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

PADDINGTON Espace culturel Robert-Doisneau, 28 décembre 2022, Meudon. PADDINGTON 28 – 31 décembre Espace culturel Robert-Doisneau FILM FAMILIAL DE PAUL KING – ETATS-UNIS – 2014 – 1H35 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure.

Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. MERCREDI 28 – 14H30

JEUDI 29 – 16H30

SAMEDI 31 – 14H30

Espace Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T14:30:00+01:00

2022-12-31T16:04:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

PADDINGTON Espace culturel Robert-Doisneau 2022-12-28 was last modified: by PADDINGTON Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 28 décembre 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine