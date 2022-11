LE GRINCH Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE GRINCH Espace culturel Robert-Doisneau, 23 décembre 2022, Meudon. LE GRINCH 23 – 27 décembre Espace culturel Robert-Doisneau ANIMATION – ÉTATS-UNIS – 2018 – 1H26 – +6 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël. VENDREDI 23 – 14H30

SAMEDI 24 – 14H30

MARDI 27 – 14H30

Espace Robert-Doisneau

