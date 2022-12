VOLT, STAR MALGRE LUI Espace culturel Robert-Doisneau, 21 décembre 2022, Meudon.

VOLT, STAR MALGRE LUI 21 et 22 décembre Espace culturel Robert-Doisneau

ANIMATION – ÉTATS-UNIS – 2009 – 1H36 – +6 ANS

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

Volt, chien star des plateaux de télévision à Hollywood, est envoyé accidentellement à New York. Il va alors entamer la plus grande et la plus périlleuse de ses aventures – dans le monde réel, cette fois. Et il est convaincu que ses superpouvoirs et ses actes héroïques sont réels.

MERCREDI 21 – 14H30

JEUDI 22 – 14H30

Espace Robert-Doisneau



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-22T16:06:00+01:00