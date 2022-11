PLUS QUE JAMAIS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

PLUS QUE JAMAIS Espace culturel Robert-Doisneau, 18 décembre 2022, Meudon. PLUS QUE JAMAIS 18 et 20 décembre Espace culturel Robert-Doisneau DRAME D’EMILY ATEF AVEC VICKY KRIEPS ET GASPARD ULLIEL… FRANCE – 2022 – 2H02 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Leur vie bascule lorsque Hélène reçoit un diagnostic de maladie pulmonaire rare. Perdue sur la façon de gérer cette situation, elle décide de partir seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

Cannes 2022 DIMANCHE 18 – 17H

MARDI 20 – 20H

