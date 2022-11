LES FEMMES DU SQUARE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES FEMMES DU SQUARE Espace culturel Robert-Doisneau, 17 décembre 2022, Meudon. LES FEMMES DU SQUARE 17 – 20 décembre Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE DE JULIEN RAMBALDI AVEC EYE HAÏDARA… FRANCE – 2022 – 1H45 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. SAMEDI 17 – 20H30

DIMANCHE 18 – 14H30

MARDI 20 – 17H

