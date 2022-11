JUSTE UNE NUIT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

JUSTE UNE NUIT Espace culturel Robert-Doisneau, 17 décembre 2022, Meudon. JUSTE UNE NUIT Samedi 17 décembre, 17h00 Espace culturel Robert-Doisneau DRAME D’ALI ASGARI AVEC SADAF ASGARI… IRAN – 2022 – 1H26 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l’aide. Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.

Berlin 2022 SAMEDI 17 – 17H

Espace Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T17:00:00+01:00

2022-12-17T18:26:00+01:00

