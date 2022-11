COULEURS DE L’INCENDIE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

COULEURS DE L’INCENDIE Espace culturel Robert-Doisneau, 11 décembre 2022, Meudon. COULEURS DE L’INCENDIE Dimanche 11 décembre, 16h30 Espace culturel Robert-Doisneau HISTORIQUE / DRAME DE CLOVIS CORNILLAC AVEC LÉA DRUCKER… FRANCE – 2022 – 2H16 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre.

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement… DIMANCHE 11 – 16H30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:30:00+01:00

2022-12-11T18:46:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

COULEURS DE L’INCENDIE Espace culturel Robert-Doisneau 2022-12-11 was last modified: by COULEURS DE L’INCENDIE Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 11 décembre 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine