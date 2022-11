Noël à Meudon : avant-première, Maurice le chat fabuleux Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Noël à Meudon : avant-première, Maurice le chat fabuleux Espace culturel Robert-Doisneau, 10 décembre 2022, Meudon. Noël à Meudon : avant-première, Maurice le chat fabuleux Samedi 10 décembre, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau Rendez-vous pour cette avant-première ! Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux, un chat pas comme les autres, une majesté au poil touffu, mais surtout… un roi de l’arnaque ! Séance suivie d’une distribution de chocolats de Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-10T17:00:00+01:00 © DR

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon Age minimum 5 Age maximum 6 lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Noël à Meudon : avant-première, Maurice le chat fabuleux Espace culturel Robert-Doisneau 2022-12-10 was last modified: by Noël à Meudon : avant-première, Maurice le chat fabuleux Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 10 décembre 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine