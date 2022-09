LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT Espace culturel Robert-Doisneau, 6 octobre 2022, Meudon. LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 6 et 9 octobre Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE HISTORIQUE DE JEAN-MARC PEYREFITTE AVEC JACQUES GAMBLIN… FRANCE – 2022 – 1H38 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France 1920, les Années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau… JEUDI 6 – 20H30

DIMANCHE 9 – 14H30

2022-10-06T20:30:00+02:00

2022-10-09T16:10:00+02:00

