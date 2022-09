CITOYEN D’HONNEUR Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

CITOYEN D’HONNEUR Espace culturel Robert-Doisneau, 5 octobre 2022, Meudon. CITOYEN D’HONNEUR 5 – 11 octobre Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE DE MOHAMED HAMIDI AVEC FATSAH BOUYAHMED… FRANCE – 2022 – 1H36 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Samir Amin, écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Un jour, il accepte d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, les personnages de ses différents romans ? CINÉ-THÉ : MARDI 11 – 15H

Tarif unique = 4€ pour tous ! MERCREDI 5 – 17H

JEUDI 6 – 14H30

VENDREDI 7 – 20H30

SAMEDI 8 – 14H30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T17:00:00+02:00

2022-10-11T16:35:00+02:00

