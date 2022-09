1001 PATTES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

1001 PATTES Espace culturel Robert-Doisneau, 5 octobre 2022, Meudon. 1001 PATTES 5 et 8 octobre Espace culturel Robert-Doisneau ANIMATION PIXAR – ETATS-UNIS – 1999 – 1H35 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Tilt, fourmi tête en l’air, détruit par inadvertance la récolte de la saison. Cette bévue rend rendre fou de rage le Borgne et sa bande de sauterelles. Tilt décide alors de quitter l’île pour recruter des mercenaires capables de chasser le Borgne.. MERCREDI 5 – 14H30

SAMEDI 8 – 17H

Espace Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T14:30:00+02:00

2022-10-08T18:35:00+02:00

