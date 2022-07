THEATRE ADULTES avec la MJC/MAISON POUR TOUS – Université A-Rodin (Ville de Meudon) Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

2h/semaine / inscription dès le mois de juin / Tarif selon brochure de la MJC

Cours de Théâtre pour Adultes Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Théâtre (MJC/Maison pour Tous) par Patrick Courteix Une approche ludique, conviviale mais rigoureuse des Techniques de l’Acteur (Détente, liberté corporelle, expression vocale, concentration, imagination, mémoire sensorielle) à travers d’exercices, improvisations.

Représentation publique en fin de saison.

Accessible à tous ceux qui en ont vraiment envie Lieu : Salle n° 1 « Nicolas Medtner » – Espace Robert Doisneau

2022-09-22T19:50:00+02:00

2022-12-15T21:50:00+01:00

