EXPLOSION ● Danse Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée EXPLOSION ● Danse Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte, 28 mai 2024, Fontenay-le-Comte. EXPLOSION ● Danse Mardi 28 mai 2024, 20h30 Espace culturel René Cassin-La Gare Tarifs : 25€ (plein tarif) – 20€ (CE et groupes) – 15€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, personnes non imposables). Cie Rêvolution

Mardi 28 mai ● 20h30

Anthony Egéa franchit une nouvelle étape dans sa recherche d’une danse hip-hop libérée de ses clichés. Dans Explosion, sa dernière création, il veut mettre en scène la « détonation atomique qu’est le popping. Cette technique underground s’épanouit essentiellement dans les battles. Je veux en montrer son essence, son évolution, sa richesse musicale et chorégraphique. C’est un coup de projecteur – ou plutôt un coup de corps – sur cette danse hip-hop à l’origine qui n’a cessé d’évoluer, comme un retour aux sources. »

Durée : 1h10 – À partir de 7 ans Placement numéroté

Espace culturel René Cassin-La Gare Espace culturel René Cassin-La Gare 70 avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0251000500 https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin [{« link »: « https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin/145-actualites-cassin/971-explosion »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Danse Popping Cie Rêvolution

