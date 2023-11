ANOTHER SACRE ● Danse Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte, 24 mai 2024, Fontenay-le-Comte.

ANOTHER SACRE ● Danse Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Espace culturel René Cassin-La Gare Tarifs : 18€ (plein tarif) – 14€ (CE et groupes) – 10€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, personnes non imposables).

Alain Platel et Bérengère Bodin

Vendredi 24 mai ● 20h

Alain PLATEL et Bérengère BODIN ont convié douze danseurs à plonger dans les plaisirs coupables de leur histoire personnelle de la danse : house, krump, tango, ballet, folklore… avec un seul objectif : vibrer ensemble et se libérer.

Le Sacre du Printemps a connu tant de versions – de Vaslav NIJINSKY, à BÉJART ou Pina BAUSCH – que c’est précisément pourquoi il est intéressant de se demander si une relecture contemporaine du Sacre ne serait pas justement celle-ci, portée par une nouvelle génération de danseurs professionnels qui a incorporé tout ce qui a nourri son amour pour la danse, y compris ce qu’ils pensaient devoir désapprendre.

Et en première partie de cette pièce, la Cie Gianni JOSEPH nous propose sa toute dernière création Éclipse de l’air.

Durée : 40 min – Placement numéroté

Espace René Cassin – La Gare

Espace culturel René Cassin-La Gare 70 avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0251000500 https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin [{« link »: « https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin/145-actualites-cassin/972-another-sacre »}]

2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

© Another sacre