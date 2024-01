FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS VIII-1 JOUR – FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS VIII ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE Fontenay Le Comte Catégorie d’Évènement: Fontenay-le-Comte FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS VIII-1 JOUR – FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS VIII ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE Fontenay Le Comte, 29 mars 2024, Fontenay Le Comte. BILLET 1 JOUR ! Le Festival On n’a Plus 20 ans se tiendra sur 3 soirs à nouveau cette année les 29, 30, 31 mars 2024 à l’Espace René Cassin à Fontenay Le Comte (85)Pour fêter cet anniversaire inoubliable, Rage Tour et Les Enragés présentent :- Vendredi 29 mars : ?TAGADA JONES CIRCUS-hommage à la scène Alternative, avec de nombreux invités(Date unique – création festival)- LES SHERIFF- WAMPAS PSYCHO ATTACK- OPIUM DU PEUPLE- LION’S LAW- Samedi 30 mars : – TAGADA JONES et les bidons de l’An fer-un classique, avec toutefois quelques petites surprises..- LES RAMONEURS DE MENHIRS- CELKILT- BLACK BOMB A- NOT SCIENTISTS- Dimanche 31 mars :- TAGADA JONES ORCHESTRA-concert avec un orchestre philharmonique, des morceaux en version insolite et inédite.(Date unique – création festival)- RISE OF THE NORTHSTAR- SIDILARSEN- CRISIX- AKIAVEL=> Ouvertures des portes le vendredi et samedi à 18h et le dimanche à 17h.Attention : le camping n’est pas inclus dans le prix du billet, les pass camping 3 jours ou billet camping 1 jour au choix sont disponibles sur le site de Rage Tour. Organisateur : ENRAGE CORPORATION SAS

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-29 à 18:00 Réservez votre billet ici ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE AVENUE DE LA GARE 85200 Fontenay Le Comte 85 Détails Catégorie d’Évènement: Fontenay-le-Comte Autres Code postal 85200 Lieu ESPACE CULTUREL RENE CASSIN - LA GARE Adresse AVENUE DE LA GARE Ville Fontenay Le Comte Departement 85 Lieu Ville ESPACE CULTUREL RENE CASSIN - LA GARE Fontenay Le Comte Latitude 46.46211 Longitude -0.793736 latitude longitude 46.46211;-0.793736

