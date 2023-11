ET APRÈS C’EST QUOI ? ● Musique Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Qui a dit que la poésie était rébarbative et démodée ? Pas Pascal PEROTEAU, en tout cas ! Accompagné de ses acolytes, il la célèbre, et plutôt deux fois qu'une ! Les poèmes d'Éluard, La Fontaine, Prévert… inspirent à Pascal PEROTEAU dix nouvelles chansons. Il les habille de mélodies, d'images projetées, et leur offre parfois même une suite, nous laissant entrevoir, en chanson, ce qu'il advient du fromage dérobé par le renard, ou ce qu'il conviendrait de faire du bonheur quand on l'a attrapé ! Un spectacle cousu main aux esthétiques multiples concocté par trois fidèles compagnons, multi- instrumentistes et touche-à-tout ! Durée : 1h

2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

