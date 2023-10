MACHINE DE CIRQUE ● CIRQUE Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte, 3 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

MACHINE DE CIRQUE ● CIRQUE Dimanche 3 décembre, 17h00 Espace culturel René Cassin-La Gare Tarifs : 25€ (plein tarif) – 20€ (CE et groupes) – 15€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, personnes non imposables).

De Machine de cirque

Espace culturel René Cassin – La Gare

Dimanche 3 décembre ● 17h

Dans ce monde en pièces détachées, cinq hommes rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité. Armés de leur talent pour la haute voltige, la musique, et de leur ingéniosité, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à nu pour vous faire rire et vous émouvoir. Machine de Cirque, jeune compagnie de Québec, offre un spectacle grand public à la fois poétique et bourré d’humour.

Durée : 1h15 – placement numéroté

https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin/145-actualites-cassin/978-machine-de-cirque

Espace culturel René Cassin-La Gare 70 avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0251000500

Cirque

Machine de Cirque