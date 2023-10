MACHINE DE CIRQUE ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE Fontenay Le Comte, 3 décembre 2023, Fontenay Le Comte.

Tarif : 17 à 27.2 euros.

Dans ce monde en pièces détachées, cinq hommes rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité. Armés de leur talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ils évoluent dans un univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs. Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à nu pour vous faire rire et vous émouvoir. Machine de Cirque, jeune compagnie de Québec, offre un spectacle grand public à la fois poétique et bourré d’humour.

ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE

AVENUE DE LA GARE Fontenay Le Comte 85200

