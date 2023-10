CROSSBORDER BLUES ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE Fontenay Le Comte, 11 novembre 2023, Fontenay Le Comte.

CROSSBORDER BLUES ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:30:00.

Tarif : 17 à 27.2 euros.

La voix, le banjo, les cuillers et la guitare roots de Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent et s’amusent, rendent hommage sans jamais sombrer dans la nostalgie et suggèrent rien moins que l’avenir de la note bleue.

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE

AVENUE DE LA GARE Fontenay Le Comte 85200

Réservez votre billet ici