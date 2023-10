MONDIAL PLACARD ● Théâtre Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée MONDIAL PLACARD ● Théâtre Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte, 8 novembre 2023, Fontenay-le-Comte. MONDIAL PLACARD ● Théâtre Mercredi 8 novembre, 20h30 Espace culturel René Cassin-La Gare Tarifs : 18€ (plein tarif) – 14€ (CE et groupes) – 10€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, personnes non imposables). Cie Théâtre du Fracas Espace culturel René Cassin – La Gare

Mercredi 8 Novembre ● 20h30 Dans une entreprise de meubles de rangement, la nomination d’une femme à un poste de direction bouleverse un organigramme très masculin. Mondial Placard est une comédie qui s’inspire des codes du Vaudeville pour traiter d’un sujet de société : l’égalité Femme-Homme dans le monde de l’entreprise. On rit des situations et des personnages, parfois caricaturaux… mais toute situation inspirée de faits réels n’est pas fortuite ! Espace culturel René Cassin-La Gare 70 avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0251000500 https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00 Théâtre Cie Théâtre du Fracas Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Espace culturel René Cassin-La Gare Adresse 70 avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte latitude longitude 46.46227;-0.794318

Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/