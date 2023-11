Ma Région Virtuose à Fontenay-le-Comte Espace culturel René Cassin Fontenay-le-Comte, 26 janvier 2024, Fontenay-le-Comte.

Ma Région Virtuose à Fontenay-le-Comte 26 – 28 janvier 2024 Espace culturel René Cassin Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Espace culturel René Cassin, Salle 518 (45’) – 8€

Spark – The Classical Band

“Back to Bach”

Bach : Choral “Zion hört die Wächter singen”, extrait de la cantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 140

Fritz : Triple B

Bach/Mahler: Rondeau, Bourrée et Badinerie de la Suite n°2 en si mineur BWV 1067

Plumettaz : The Eternal Second

Lennon et McCartney : Blackbird

Bartmann : D minor

Lennon et McCartney : Michelle

Bach : Concerto en la mineur BWV 1065

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant revient cette année avec un nouveau programme, “Back to Bach”. Ainsi, dans ce programme, Jean-Sébastien Bach se révèle être le point de départ, le pivot et le point d’appui passionnant d’un voyage sonore hautement captivant et innovant. Spark, un groupe qui étincelle !

SAMEDI 27 JANVIER 2024

14h00 – Espace culturel René Cassin, Grande Halle (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Le Maître et les Écoles”

Bach : Prélude et fugue en sol majeur BWV 557

Bach : Sonatina de la Cantate “Actus Tragicus” BWV 106

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Janácek : Quatuor à cordes n°1 “Sonate à Kreutzer”, 1er mouvement

Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon, extrait du Conte du tsar Saltan

Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

Rossini : Thème et variations de la Sonate pour cordes n°3

Milhaud : Le Bœuf sur le toit

Hahn : À Chloris

Gershwin : Prélude n°1

16h00 – Espace culturel René Cassin, Grande Halle (45’) – 6€

Concert famille

Aperto ! Ensemble de flûtes traversières du Conservatoire de Nantes

Gilles de Talhouët direction

“Boléro bleu”

Les années “swing”, de Charles Trénet à Jacques Dutronc : hommage à Roger Bourdin

Créé en 2004 par Giles de Talhouët, professeur de flûte traversière au Conservatoire de Nantes, l’Ensemble Aperto tire son nom du premier mouvement du concerto pour flûte en ré majeur de Mozart – “aperto” signifiant “ouvert” en italien. Explorant toutes sortes de répertoires – classique, musiques traditionnelles celtiques, latines ou klezmer, chanson françaises et anglo-saxonne, comédie musicale… -, il a imaginé ce séduisant programme en forme d’hommage au grand flûtiste Roger Bourdin.

18h30 – Espace culturel René Cassin, Salle 518 (45’) – 4€

Dmitry Masleev piano

Glinka/Balakirev : L’Alouette

Rachmaninov : Variations sur un thème de Corelli

Khatchatourian : Adagio de Spartacus et Phygria

Tchaïkovski : Janvier, extrait des Saisons

Balakirev : Nocturne n°3

Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve

20h30 – Espace culturel René Cassin, Grande Halle (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Kaspar Zehnder direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Espace culturel René Cassin, Salle 518 (30’) – 2€

Orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte

Didier Chadaillat direction

Œuvres de Pachelbel, Ravel, Huggens, Saint-Preux, Veneziano

14h30 – Espace culturel René Cassin, Grande Halle (45’) – 12€

concert famille

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air

Claude Kesmaecker direction

“Les écoles nationales d’Europe centrale”

Kodály : Danses de Galanta

Smetana : La Moldau

Rimski-Korsakov : La Grande Pâque russe, ouverture opus 36

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les “écoles nationales” connaissent un formidable essor dans toute l’Europe et tout particulièrement en Hongrie, Tchécoslovaquie et Russie, riches de fortes traditions populaires : puisant dans l’infinie richesse de leurs patrimoines respectifs, Kodály, Rimski-Korsakov ou Smetana avec l’emblématique Moldau inspirée d’un chant populaire de Bohême composent des musiques puissamment évocatrices de l’âme des peuples.

16h00 – Espace culturel René Cassin, Salle 518 (45’) – 10€

Paul Lay Trio trio de jazz

Clemens van der Feen contrebasse

Donald Kontomanou batterie

Paul Lay piano

“Rhapsody in Blue Extended 1924-2024”

Le 12 février 2024, le tout New York se presse pour assister à la création de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, œuvre concertante pour piano et orchestre. Jusqu’alors compositeur de chansons populaires, Gershwin remporte là son premier véritable succès dans le registre “classique” en s’appropriant les sonorités et les rythmes des jazz bands des années 20, qu’il intègre à son écriture orchestrale. Brisant de fait les barrières entre musique de jazz et musique symphonique, il livre une œuvre profondément novatrice que l’imaginatif pianiste Paul Lay nous offre, juste un siècle plus tard, de jouer avec son trio de jazz et en l’agrémentant de longues plages improvisées.

16h00 – VOUVANT – Salle des fêtes (45’) – 8€

Les Ombres

Fiona McGown mezzo-soprano

Margaux Blanchard viole de gambe

Sylvain Sartre traverso

“Folk Songs – Lucky Charm”

Traversant les âges, les timbres de la viole de gambe et du traverso associés au mezzo mystérieux de Fiona McGown reviennent aux origines populaires de la musique dans son rôle essentiel de conteuse d’histoires. Haydn, Ravel, Britten, Berio… tous ont honoré les traditions folkloriques, comme avant eux les grands compositeurs baroques – Monteverdi, Purcell, Rameau, Couperin -, et de nos jours des virtuoses de la folk parmi lesquels le compositeur américain Sufjan Stevens.

18h00 – Espace culturel René Cassin, Salle 518 (45’) – 10€

Bárbara Kusa chant

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Ya Maryam”

Quand la musique devient prétexte à la recherche d’élévation et de paix… Canticum Novum questionne ce qui résulte de la rencontre entre les peuples et les cultures à l’endroit de leurs spiritualités. Un bassin, des peuples, la mer, ses visages pluriels… Des remous, des vents, des côtes et des populations tannées par le temps et l’histoire. Des vies façonnées par les déplacements et le croisement de patrimoines qui se rencontrent pour créer, en dépit des circonstances, une nouvelle langue et des berceuses réinventées. C’est par la voix de la chanteuse Bárbara Kusa, aux côtés des musiciens de l’Ensemble Canticum Novum, que sera mise en valeur la dimension spirituelle de ce programme, tant dans les registres sacrés que profanes.

19h30 – Espace culturel René Cassin, Grande Halle (45’) – 12€

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur “Du Nouveau Monde” opus 95

Séduit par ce “Nouveau monde” découvert à l’occasion de son séjour aux États-Unis, Dvorák compose sa 9ème Symphonie en s’inspirant de la musique populaire américaine, dont il combine habilement les thèmes à l’écriture orchestrale européenne. Créée avec un immense succès au Carnegie Hall de New York le 15 décembre 1893, cette œuvre portée par un puissant souffle lyrique est devenue l’une des plus populaires du répertoire symphonique.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 à l’Espace Culturel René Cassin-La Gare.

Mardis, jeudis de 13h30 à 18h ; mercredis et vendredis de 13h30 à 19h et les samedis 6, 13, 20 janvier de 10h à 12h.

Week-end de l’événement : ouverture environ 40 mn avant les concerts dans chacun des lieux de concerts.

Espace Culturel René Cassin – La Gare – Service Billetterie

avenue de La Gare 85200 Fontenay-le-Comte

Tél : 02 51 00 05 00

Moyens de paiement : chèque, espèces, e.pass culture sport, carte bancaire et courrier accompagné d’un règlement par chèque.

ACCESSIBILITE

L’espace culturel René Cassin à Fontenay-le-Comte est accessible aux personnes à mobilité réduite et équipé de boucle magnétique. La salle des fêtes de Vouvant est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Espace culturel René Cassin Avenue de La Gare – 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 00 05 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:15:00+01:00

2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T20:15:00+01:00

Ma Région Virtuose Fontenay-le-Comte