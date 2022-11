La Folle Journée en région à Fontenay-le-Comte Espace culturel René Cassin, 25 janvier 2023, Fontenay-le-Comte.

La Folle Journée en région à Fontenay-le-Comte 25 – 29 janvier 2023 Espace culturel René Cassin

Espace culturel René Cassin Avenue de La Gare – 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

MERCREDI 25 JANVIER 2023

20h30 – Bibliothèque de l’Orbrie (60’) – Entrée libre

Conférence musicale

Les élèves de l’École Intercommunale de Musique et de Danse revisitent la nuit à travers un diaporama incluant des œuvres de Claude de Sermisy à John Williams en passant par Rameau et Mozart.

VENDREDI 27 JANVIER 2023

20h30 – Espace culturel René Cassin – Salle 518 (45’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : Der Gang zum Liebchen opus 31 n°3

Brahms : Sehnsucht opus 49 n°3

Brahms : Nächtens opus 112 n°2

Brahms : O schöne Nacht opus 92 n°1

Schubert : Shicksalslenker D. 763

Schubert : Gebet D. 815

Schumann : Nachtlied opus 108

Schumann : Zigeunerleben opus 29/3

Von Herzogenberg : Nachtlied opus 73 n°1

La nuit et ses multiples atmosphères ont été une source d’inspiration privilégiée pour les compositeurs romantiques allemands ; on doit ainsi à Schubert, Schumann, Brahms et jusqu’à son disciple Heinrich von Herzogenberg les plus belles évocations romantiques de la nuit.

SAMEDI 28 JANVIER 2023

14h00 – Espace culturel René Cassin – Grande Halle (1h45) – 10€

Vendée cordes

Vincent Jaillet direction

Œuvres de Mendelssohn, Corelli, Bernstein, Mozart…

Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée

Marc Pinson direction

Œuvres de Berlioz, Grabowski, Saurer

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Nestico : Out of the Night

Monk : Round Midnight

Nelson : Stolen Moments

Miller : Moonlight Serenade

Shorter : Children of the Night

Metheny : Every Summer Nights

Gillepsie : A Night in Tunisia

La nuit est naturellement très présente dans le jazz : laissez-vous entraîner par les musiciens du Big Band de l’Université Frédéric Chopin à la redécouverte de pages célèbres de Glenn Miller, Thelonius Monk ou Dizzy Gillespie…

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Conseil départemental de Vendée, dans le cadre d’un projet avec les écoles de musique du département.

17h00 – Espace culturel René Cassin – Salle 518 (45’) – 6€

Raphaëlle Moreau violon

Célia Oneto Bensaid piano

Lili Boulanger : Nocturne et Cortège

Ravel : Sonate pour violon et piano en sol majeur

Debussy : Sonate pour violon et piano

C. Schumann : Trois Romances pour violon et piano opus 22

19h00 – Espace culturel René Cassin – Salle 518 (45’) – 4€

Célimène Daudet piano

“La nuit à Haïti”

Elie : Chants de la montagne n°1 et 2

Saintonge : Élegie-Méringue

Elie : Trois Méringues populaires haïtiennes

Lamothe : Loco, extrait d’Icônes vaudouesques

Lamothe : Feuillet d’album n°1

Lamothe : Danzas n°1, 3 et 4

Un programme au parfum d’ailleurs et qui nous plonge au plus profond de la nuit haïtienne… D’un côté, l’ambiance énigmatique des cérémonies vaudou avec leurs mélodies et rythmes répétitifs, de l’autre le tourbillon de la fête avec les rythmes suaves et chaloupés des danses populaires haïtiennes – les méringues -, et les accents carnavalesques des danses afro-caribéennes tournoyant jusqu’au petit matin dans les bals populaires.

20h30 – Espace culturel René Cassin – Grande Halle (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel direction

“Sérénades”

Tchaïkovski : Valse sentimentale en fa mineur pour violoncelle et piano opus 51 n°6 (arrangement pour orchestre à cordes)

Tchaïkovski : Nocturne pour violoncelle et orchestre opus 19 n°4 (arrangement pour orchestre à cordes)

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Espace culturel René Cassin – Salle 518 (45’) – 2€

Orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte

Didier Chadaillat direction

Œuvres de Rameau, Beethoven, Mozart

14h30 – Espace culturel René Cassin – Salle 518 (45’) – 10€

Les Lunaisiens

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

“Boris Vian, l’écumeur de nuit”

Chansonnier, musicien, poète, trompettiste, compositeur, romancier, Boris Vian était un “oiseau de nuit”… Spécialisés dans la chanson historique et populaire, l’ensemble Les Lunaisiens et La Symphonie de Poche ont imaginé un programme festif et poétique autour de ce personnage atypique à l’œuvre riche et protéiforme.

16h00 – Espace culturel René Cassin – Salle 518 (45’) – 6€

Thomas Leleu tuba

Guillaume Vincent piano

“De midi à minuit”

Weil : Youkali, Speak low, Berlin im Licht

Rachmaninov : Mélodie opus 21 n°9

Tchaïkovski : Lullaby

Liszt : Rêve d’amour (Nocturne n°3)

Arban : Venice Carnival

Brahms : Wiegenlied (Berceuse)

Piazzolla : Le Songe d’une nuit d’été

Arlen : Over the Rainbow

Ponchielli : Dance of the hours

17h00 – VOUVANT, Salle des fêtes (45’) – 6€

Édouard Sapey-Triomphe violoncelle

Élodie Soulard accordéon

Chopin : Nocturne en mi bémol majeur opus 9 n°2, Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Schumann : Mondnacht (Nuit de lune), extrait de Liederkreis opus 39

Popper : Sérénade, extrait de Spanish Dances opus 54

Tchaïkovski : Nocturne en ré mineur opus 19 n°4

Fauré : Après un rêve

Martinu : Nocturne n°4

Schubert : Sonate Arpeggione D. 821, 2ème et 3ème mouvements

17h30 –Théâtre Municipal (45’) – 8€

Hanna Bayodi-Hirt soprano

Barbora Kabatkova soprano

Ricercar Consort

Philippe Pierlot viole de gambe et direction

Charpentier : Leçons de ténèbres

Charpentier fut en son temps le maître incontesté de ce genre musical emblématique du siècle de Louis XIV.

19h00 – Espace culturel René Cassin – Grande Halle (45’) – 12€

Marie-Ange Nguci piano

Sinfonia Varsovia

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21

Fleuron du piano romantique, le 2ème Concerto pour piano de Chopin présente un mouvement lent délicat et inspiré dont la mélodie s’épanche dans un climat de tendre intimité.

