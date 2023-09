Exposition « Observons les oiseaux » à Puybrun Espace Culturel Puybrun, 28 octobre 2023, Puybrun.

Puybrun,Lot

Grands panneaux et réalité augmentée pour découvrir les relations entre hommes et oiseaux depuis des générations

Place Grande. Tout public. Gratuit.

Vendredi 2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-12-17 12:00:00. EUR.

Espace Culturel

Puybrun 46130 Lot Occitanie



Large panels and augmented reality to discover the relationship between man and bird over generations

Place Grande. Open to all. Free

Grandes paneles y realidad aumentada para descubrir la relación entre humanos y aves durante generaciones

Lugar Grande. Abierto a todos. Gratis

Große Tafeln und Augmented Reality, um die Beziehungen zwischen Menschen und Vögeln seit Generationen zu entdecken

Platz Grande. Für alle Altersgruppen. Kostenlos

