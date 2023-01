Balèti et atelier de congos Espace culturel, Puéchabon (34)

Balèti et atelier de congos Espace culturel, Puéchabon (34), 19 février 2023, . Balèti et atelier de congos Dimanche 19 février, 14h30 Espace culturel, Puéchabon (34) avec Biscam Pas Espace culturel, Puéchabon (34) 12, Route de Montpellier Espace culturel, 34150 Puéchabon, France [{“link”: “mailto:philippe.carcasses@cegetel.net”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/40921”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] A l’espace culturel de Puéchabon (34150), situé face à la mairie, le long de la route qui traverse le village (sur la gauche en direction de Viols le Fort, sur la droite en direction d’Aniane): 10h30: atelier de danse, congos de Gascogne. Réservation souhaitée: 07 84 78 31 81 ou philippe.carcasses@cegetel.net 12h30: repas tiré du sac. 14h30: Balèti avec Biscam pas (duo): Marie Frinking-Carcassés (accordéon diatonique, mélodéon) et Philippe Carcassés (hautbois et cornemuses occitanes). NB: prière de ne pas se garer le long du trottoir qui borde la salle (parkings à proximité). source : événement Balèti et atelier de congos publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T14:30:00+01:00

2023-02-19T18:30:00+01:00

