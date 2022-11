Bal occitano-québécois Québ’oc Espace culturel, Puéchabon (34)

Bal occitano-québécois Québ’oc Espace culturel, Puéchabon (34), 19 novembre 2022, . Bal occitano-québécois Québ’oc Samedi 19 novembre, 21h00 Espace culturel, Puéchabon (34)

8

avec Biscam Pas Espace culturel, Puéchabon (34) 1, Route de Montpellier Espace culturel, 34150 Puéchabon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39086 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal occitano-québécois: bourrées, rondeaux, branles, rigaudons, courantes, le tout agrémenté de chapeloises, cercles circassiens et contredanses québécoises (très conviviales et qu’on apprend sur place !). Lieu: 21h à l’espace culturel de Puéchabon (34150), centre village, près de l’éflise et face à la Mairie, légèrement au dessus de la route qui le traverse. Marie Frinking-Carcassés : accordéon bisonore, mélodéon. Philippe Carcassés: hautbois et cornemuses occitanes. 18: atelier de danses. Atelier + bal: 10€. 19h45: repas tiré du sac. 21h: balèti. Entrée : 8€. Prière de ne pas se garer le long du trottoir qui longe la salle. Parhkings à proximité. Réservation conseillée pour l’atelier: 07 84 78 31 81. source : événement Bal occitano-québécois Québ’oc publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:00:00+01:00

2022-11-20T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Espace culturel, Puéchabon (34) Adresse 1, Route de Montpellier Espace culturel, 34150 Puéchabon, France Age maximum 110 lieuville Espace culturel, Puéchabon (34)

Espace culturel, Puéchabon (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//