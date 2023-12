CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION Espace Culturel Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Préfailles CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION Espace Culturel Préfailles, 7 janvier 2024, Préfailles. Préfailles Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 10:00:00

fin : 2024-01-07 Cérémonie des vœux à la population avec la présence de Monsieur Le Maire, Claude Caudal et le Conseil Municipal de Préfailles..

Cérémonie des vœux à la population avec la présence de Monsieur Le Maire, Claude Caudal et le Conseil Municipal de Préfailles.

La cérémonie des vœux à la population à Préfailles, c’est : une invitation à ne pas manquer

un moment de rencontre et de convivialité

un remerciement à tous les acteurs qui se sont mobilisés durant l’année écoulée

l’état des lieux/bilan sur la commune en 2023

la présentation des nouveaux projets pour 2024 En avant pour 2024 ! Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Code postal 44770 Lieu Espace Culturel Adresse Espace Culturel Rue du Docteur Guépin Ville Préfailles Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace Culturel Préfailles Latitude 47.13018 Longitude -2.21963 latitude longitude 47.13018;-2.21963

Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/